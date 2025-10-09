Logo Image

Το Κρεμλίνο αναβάλλει τη Ρωσο–Αραβική σύνοδο κορυφής εν μέσω εφαρμογής της εκεχειρίας στην Γάζα

Κόσμος

Το Κρεμλίνο αναβάλλει τη Ρωσο–Αραβική σύνοδο κορυφής εν μέσω εφαρμογής της εκεχειρίας στην Γάζα

REUTERS/Maxim Shemetov

Η σύνοδος κορυφής είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 15 Οκτωβρίου

Στην αναβολή της Ρώσο-αραβικής συνόδου κορυφής συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχαμάντ Σία αλ-Σουντανί όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Δεδομένης της έναρξης της ενεργού φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εξομάλυνση στην Λωρίδα της Γάζας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μοχαμέντ Σουντανί συμφώνησαν ότι θα είναι δύσκολο για πολλούς από τους προσκληθέντες ηγέτες των αραβικών κρατών να φθάσουν προσωπικά στην Μόσχα εν μέσω αυτής της κατάστασης» αναφέρει το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση του

Η σύνοδος κορυφής είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 15 Οκτωβρίου.

