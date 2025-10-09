Ισραηλινά ΜΜΕ: Θα απελευθερωθούν 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι με ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κάτοικοι της Γάζας

Το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους μόνο μετά από μια περίοδο 72 ωρών κατά την οποία η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, σύμφωνα με ένα προσχέδιο της σημερινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που είδε το ισραηλινό Channel 12.

Όμως, εφόσον οι νεκροί όμηροι παραμένουν στη Γάζα, τότε θα τεθεί σε ισχύ μια διαφορετική, απόρρητη απάντηση – η οποία θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το Ισραήλ αναμένει ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσει όλους τους νεκρούς ομήρους.

Το υπουργικό συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει σύντομα για να επικυρώσει τη συμφωνία.

Εάν προχωρήσει η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, θα απελευθερωθούν 250 κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, μαζί με 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά δεν συμμετείχαν σε αυτήν. Θα εξοριστούν στο εξωτερικό ή θα σταλούν στη Γάζα. Περίπου 22 ανήλικοι που επίσης δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου θα αφεθούν ελεύθεροι.

Επιπλέον, περίπου 360 σοροί τρομοκρατών θα παραδοθούν στη Χαμάς.

Η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού σε νέες γραμμές στη Γάζα, εντός 24 ωρών από την επικύρωση της συμφωνίας από το Ισραήλ.

