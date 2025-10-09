Στο Πάνθεον ο Ρομπέρ Μπαντεντέρ που κατάργησε τη θανατική ποινή στη Γαλλία

Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η επίσημη τελετή εισόδου στο Πάνθεον του Ρομπέρ Μπαντεντέρ, ο οποίος ενσάρκωσε τον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Γαλλία.

Ο φόρος τιμής στον υπουργό επί προεδρίας Μιτεράν, καθηγητή και δικηγόρο Μπαντεντέρ, ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης με αγρυπνία στο γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο, του οποίου προήδρευσε από το 1986 έως το 1995, μεταξύ των πολλών υποχρεώσεων της ζωής του.

Παρόλο που η τέφρα του δεν μεταφέρθηκε, θα αναπαυθεί συμβολικά στο Πάνθεον μέσω αντικειμένων που τοποθετούνται στο κενοτάφιο του: η δικηγορική του τήβεννος, ένα αντίγραφο της ομιλίας του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και τρία βιβλία, συμπεριλαμβανομένου ενός του Βίκτωρα Ουγκό.

Η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε τον αγώνα του Ρομπέρ Μπαντεντέρ για δικαιοσύνη και αναφέρθηκε στην κατάργηση της θανατικής ποινής, «ένα σημαντικό πολιτισμικό άλμα στην ιστορία της δικαιοσύνης στη χώρα μας».

Λίγες ώρες πριν από την τελετή έγινε γνωστό ότι ο τάφος του Ρομπέρ Μπαντεντέρ, στο παρισινό νεκροταφείο του Μπανιέ, βεβηλώθηκε με συνθήματα «που προσβάλλουν τις δεσμεύσεις του κατά της θανατικής ποινής και υπέρ της αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας» όπως ανακοίνωσε το δημαρχείο της πόλης κοντά στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ότι ο τάφος καθαρίστηκε γρήγορα.

«Ντροπή σε όσους προσπάθησαν να βεβηλώσουν τη μνήμη του. Απόψε θα εισέλθει στο Πάνθεον, την αιώνια κατοικία της συνείδησης και της δικαιοσύνης», έγραψε σε μήνυμά του ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.