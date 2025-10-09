Γάζα: Ολοκληρώνονται οι συνομιλίες για το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν βάσει συμφωνίας

Το καταριανό πρακτορείο Al-Araby αναφέρει ότι οι συζητήσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ έχουν ολοκληρωθεί σχετικά με το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα.

Το θέμα εκκρεμεί τώρα την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ώρες.

Πηγή: Times of Israel

