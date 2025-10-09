Logo Image

Γάζα: Ολοκληρώνονται οι συνομιλίες για το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν βάσει συμφωνίας

Γάζα: Ολοκληρώνονται οι συνομιλίες για το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν βάσει συμφωνίας

Τι μεταδίδει το καταριανό πρακτορείο

Το καταριανό πρακτορείο Al-Araby αναφέρει ότι οι συζητήσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ έχουν ολοκληρωθεί σχετικά με το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα.

Το θέμα εκκρεμεί τώρα την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ώρες.

Πηγή: Times of Israel 

Ισραήλ: Αναβολή μιας ώρας στο υπουργικό λόγω των διεργασιών για τη λίστα των κρατουμένων Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν

