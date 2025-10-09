Τραμπ: Δευτέρα ή Τρίτη η απελευθέρωση των ομήρων – Θα προσπαθήσω να πάω την Αίγυπτο

Οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναφέροντας ότι προσωπικά ελπίζει να παραστεί στην τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο.

Ο Τραμπ άνοιξε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, βάσει της οποίας οι όμηροι που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς πρόκειται να απελευθερωθούν ως μέρος της πρώτης φάσης του ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στις συναντήσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, «Ο Πρόεδρος είναι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Αίγυπτο, και αυτό είναι το σχέδιο, να έρθει την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Αιγύπτου με τον Τραμπ όπου τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».