Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Η απελευθέρωση όλων των ομήρων θα πρέπει να φέρει το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ελπίδες ότι η πρόσφατα υπογεγραμμένη πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μπορεί να φέρει το τέλος του διετούς πολέμου, άφησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε συνέντευξή του.

Όπως είπε ο Γκίντεον Σάαρ στην Τζένιφερ Γκρίφιν του Fox News Channel η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της πρόσφατα υπογεγραμμένης πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, θα πρέπει να φέρει τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης .

«Θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια η δέσμευση εντός 72 ωρών από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί, αυτό θα πρέπει να φέρει το τέλος αυτού του πολέμου», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.