Παλαιστινιακή Αρχή: Ο πρόεδρος Αμπάς συναντήθηκε με Ισραηλινούς ακτιβιστές στη Ραμάλα

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε σήμερα στη Ραμάλα με Ισραηλινούς ακτιβιστές, με τους οποίους συζήτησε το θέμα μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο Αμπάς στους δεκάδες εκπροσώπους ισραηλινών, φιλειρηνικών οργανώσεων που συγκεντρώθηκαν στο προεδρικό μέγαρο αυτής της πόλης της Δυτικής Όχθης, εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967.

«Πριν από μερικούς μήνες ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ είχε ένα σχέδιο για την εκδίωξη των Παλαιστινίων, αλλά αργότερα το ξέχασε. Θα μείνουμε στην πατρίδα μας και θα ιδρύσουμε παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε ο Αμπάς.

Παρουσία του Ισραηλινού βουλευτή, παλαιστινιακής καταγωγής, Αϊμάν Οντέχ και του αντιπροέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ Σέιχ, ο Αμπάς, που σπανίως εμφανίζεται δημοσίως, αντάλλαξε χαμόγελα και αστεϊσμούς με τους παρευρισκόμενους. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο προεδρικό μέγαρο είπε ότι κόπηκε δύο φορές το ρεύμα, για μικρό χρονικό διάστημα, βυθίζοντας τη συγκέντρωση στο σκοτάδι.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Ίντο Ιλάμ, ακτιβιστής και αντιρρησίας συνείδησης, που εξήγησε για ποιον λόγο επέλεξε να μην υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό, ενώ ο Αμπάς του έκανε μια χειρονομία επιβράβευσης.

«Ζητάμε ένα διαφορετικό μέλλον, ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων» είπε η Ρούλα Νταούντ, η συμπρόεδρος του Standing Together, ενός ισραηλινού κινήματος που έχει ως στόχο την προσέγγιση των εβραϊκών και παλαιστινιακών κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Η μεταπολεμική Γάζα

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς –αντίπαλης οργάνωσης της Φάταχ του Αμπάς– δεν συζητήθηκαν στη συνάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ουσιαστικά αποκλείσει την πιθανότητα να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπάς τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρός της, ο Χουσέιν αλ Σέιχ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας και να επιβλέψει την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Πηγή: ΑΜΠΕ