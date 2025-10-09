Νόμπελ Λογοτεχνίας- Λάζλο Κρασναχορκάι: Ο ορκισμένος εχθρός των Όρμπαν και Πούτιν και τα «ξινά» συγχαρητήρια του Ούγγρου πρωθυπουργού

Σφοδρός επικριτής του Βίκτορ Όρμπαν, ο -νομπελίστας Λογοτεχνίας από σήμερα- Λάζλο Κρασναχορκάι έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση της χώρας του αποτελεί «ψυχιατρική περίπτωση» λόγω της στάσης της στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Εισέπραξε πάντως τα συγχαρητήρια του Ούγγρου πρωθυπουργού με μια ολιγόλογη πλην καθόλου πρικρόχολη ανάρτηση στο Χ.

«Ο Λάζλο Κρασναχορκάι, ο Ούγγρος βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, φέρνει υπερηφάνεια στο έθνος μας. Συγχαρητήρια!»

Μεγάλο μέρος της έμπνευσης του Κρασναχορκάι προέρχεται από τις εμπειρίες του στην κεντρική Ευρώπη, την εποχή που αυτή βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώσης του κομμουνισμού.

Το 1987, ο Κρασναχορκάι μετακόμισε από την κομμουνιστική Ουγγαρία στο Δυτικό Βερολίνο, όπου, όπως είπε, βρήκε «μια δημοκρατική ατμόσφαιρα» που δεν είχε ξαναζήσει.

«Από τότε, δεν έχω ξεχάσει ποτέ τη γεύση της ελευθερίας», είπε σε μια συνέντευξή του στο Friderikusz Podcast το 2023.

Τα γραπτά του μπορούν να βρουν απήχηση σε αναγνώστες που είναι βυθισμένοι σε ειδήσεις για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και για την παλαιστινο-ισραηλινή σύγκρουση, δηλώνει ο Τζέισον Γουιτάκερ (Jason Whittaker) καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν.

Τα συγχαρητήρια του Όρμπαν που αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και λέει ότι η Ουγγαρία πρέπει να μείνει έξω από τον πόλεμο, απευθύαποκτούν ιδιαίτερη σημασία δεοδμένου ότι ο Κρασναχορκάι δεν έχει κρύψει ποτέ τις θέσεις του.

«Πώς μπορεί μια χώρα να είναι ουδέτερη όταν οι Ρώσοι εισβάλλουν σε μια γειτονική χώρα;» δήλωσε στο Yale Review τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ζώντας σε απομόνωση

Γεννημένος το 1954 στη Gyula της Ουγγαρίας, ο Κρασναχορκάι σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Εργάστηκε για χρόνια στο Βερολίνο, ενώ σήμερα ζει απομονωμένος στους λόφους του χωριού Pilisszentlászló, στη βόρεια Ουγγαρία.

Έχει τιμηθεί με σειρά διεθνών βραβείων, ανάμεσά τους το Kossuth, τη σημαντικότερη διάκριση της Ουγγαρίας, και το Man Booker International Prize (2015). Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Πόλις.

Η τέχνη της αποκάλυψης

Στο «Τανγκό του Σατανά», ο συγγραφέας τοποθετεί την πλοκή σε μια εγκαταλελειμμένη αγροτική κοινότητα λίγο πριν την πτώση του κομμουνισμού, παρουσιάζοντας μια κοινωνία σε αποσύνθεση, εγκλωβισμένη στην απάθεια και τον κυνισμό.

Η «Μελαγχολία της αντίστασης» είναι μια αλληγορία για την άνοδο του χάους και του ολοκληρωτισμού, όπου ένα στοιχειωμένο τσίρκο και ένα τεράστιο πτώμα φάλαινας πυροδοτούν την αποκάλυψη σε μια μικρή ουγγρική πόλη.

Το «Πόλεμος και πόλεμος» (1999) θεωρείται το κορυφαίο έργο του, όπου ένας ταπεινός αρχειοφύλακας εγκαταλείπει τη Βουδαπέστη για τη Νέα Υόρκη, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αφήσει πίσω του ένα ίχνος ύπαρξης. Η πρόζα του χαρακτηρίζεται από μακρές, ελικοειδείς προτάσεις χωρίς τελείες, που αποτυπώνουν τον εσωτερικό λαβύρινθο του ανθρώπου.