Ισραήλ: Αναβολή μιας ώρας στο υπουργικό λόγω των διεργασιών για τη λίστα των κρατουμένων Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν

Η συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την ψήφιση συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα αναβλήθηκε για τις 8 μ.μ., δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 6 μ.μ., μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στις 5 μ.μ. που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθυστερώντας την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, περίπου 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ο λόγος της αναβολής

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση, ήταν οι συνεχιζόμενες εντατικές συζητήσεις σχετικά με τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που θα απελευθερωθούν.

Πηγή: Times of Israel