Χιλιάδες Κουβανοί διαδήλωσαν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για τη Γάζα

Χιλιάδες Κουβανοί διαδήλωσαν σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα, μολονότι το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η διαδήλωση, με επικεφαλής τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, οργανώθηκε από την κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Το πλήθος κατέκλυσε την παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν, αναγκάζοντας τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ να διακόψει τη λειτουργία της για σήμερα.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν συνθήματα υπέρ της ειρήνης, ενώ παράλληλα κατήγγειλαν την Ουάσινγκτον για τα όπλα και τη διπλωματική υποστήριξη που πρόσφερε στον σύμμαχό της, το Ισραήλ. Κάποιοι δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύουμε ότι η ειρήνη θα κρατήσει, επειδή θα συμβεί το ίδιο πράγμα με την Ουκρανία: ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ειρήνη, υποσχέθηκε το τέλος του πολέμου και αυτό δεν συνέβη» είπε ένας 20χρονος φοιτητές, ο Λεάνετ Ροντρίγκες. «Για αυτό είμαστε εδώ, ζητάμε μια ειρήνη που θα σέβεται την Παλαιστίνη, τα σύνορά της, την κυριαρχία της και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους της που υπέφεραν επί τόσα πολλά χρόνια», είπε.