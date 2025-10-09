Μπεντροσιάν: Όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού Νετανιάχου «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας

Η εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που έθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επιτευχθεί.

Η δήλωση της εκπροσώπου του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στο πλαίσιο τηλεοπτικής ενημέρωσης, έρχεται την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται να επικυρώσει τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε η Μπεντροσιάν. «Από την πρώτη μέρα σε αυτόν τον πόλεμο, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους – την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και την εξάρθρωση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», ανάφερε.

Πηγή: Times of Israel