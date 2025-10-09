Logo Image

Ισραήλ: Παραμονή της εκεχειρίας, ο Κατς λέει ότι είπε στον IDF να «ανταποδώσει με μεγάλη δύναμη» στις επιθέσεις της Χαμάς

Κόσμος

Ισραήλ: Παραμονή της εκεχειρίας, ο Κατς λέει ότι είπε στον IDF να «ανταποδώσει με μεγάλη δύναμη» στις επιθέσεις της Χαμάς

EPA/ABIR SULTAN

Τι αναφέρει το γραφείο του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς λέει ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «ανταποκριθούν με μεγάλη δύναμη» σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Χαμάς να βλάψει τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η κυβέρνηση πρόκειται να εγκρίνει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Ο Κατς είχε πραγματοποιήσει αξιολόγηση της κατάστασης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους ανώτατους αξιωματικούς, πριν από τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας και της ολομέλειας του υπουργικού συμβουλίου απόψε, οι οποίες αναμένεται να εγκρίνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να απαντήσουν με μεγάλη δύναμη σε οποιαδήποτε απειλή και οποιαδήποτε επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον των δυνάμεών μας κατά το ενδιάμεσο στάδιο πριν από την απόφαση της κυβέρνησης και μέχρι την εφαρμογή της συμφωνίας», αναφέρει το γραφείο του Κατς.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, ο Κατς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η διασφάλιση της ασφάλειας των στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι η κύρια υποχρέωσή μας στην τρέχουσα κατάσταση».

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube