Πούτιν: Παραδέχεται την κατάρριψη του αζερικού αεροσκάφους το 2024

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε την Πέμπτη ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ήταν υπεύθυνα για την κατάρριψη του αζερικού επιβατικού αεροσκάφους τον Δεκέμβριο, που προκάλεσε τον θάνατο 38 ανθρώπων — μια δήλωση που αποτελεί την πρώτη δημόσια ανάληψη ευθύνης για το δυστύχημα.

Ο Πούτιν έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, στην πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, Ντουσάνμπε, όπου οι δύο ηγέτες συμμετέχουν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής. Ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Το χρονικό της πτώσης

Το επιβατικό αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου 2024, στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, ενώ εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι της Τσετσενίας. Συνολικά 29 άτομα επέζησαν, κυρίως χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των πιλότων — οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους 38 νεκρούς.

Κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν αποκλειστικά στο Euronews, μία ημέρα μετά τη συντριβή, ότι σύμφωνα με τα τότε ευρήματά τους, ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος ήταν η αιτία του δυστυχήματος.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε εναντίον της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Γκρόζνι και εξερράγη κοντά στο αεροσκάφος, προκαλώντας τραυματισμούς σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Baku-based μέσο AnewZ, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας τύπου Pantsir-S.

Πηγές της κυβέρνησης δήλωσαν στο Euronews ότι το κατεστραμμένο αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια προσγείωσης σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση, και διατάχθηκε να πετάξει πάνω από την Κασπία Θάλασσα προς το Καζακστάν.

Τα δεδομένα πτήσης έδειξαν ότι τα συστήματα GPS του αεροσκάφους είχαν παρεμβολές σε όλη τη διαδρομή πάνω από τη θάλασσα.

Πέρυσι, ο Πούτιν είχε προχωρήσει σε μια σπάνια δημόσια συγγνώμη προς τον Αλίεφ, κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό», χωρίς όμως να αναλάβει τότε ευθέως την ευθύνη. Ο Αλίεφ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπάθησε να «κουκουλώσει» την υπόθεση.

Τον Ιούλιο, ο Αλίεφ ανακοίνωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν ετοιμάζεται να προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια κατά της Ρωσίας για τη συντριβή, δηλώνοντας ότι «οι συνθήκες γύρω από το γεγονός είναι ξεκάθαρες σαν το φως της ημέρας».

Επέκρινε επίσης τη Μόσχα για την έλλειψη ουσιαστικής ανταπόκρισης: «Ξέρουμε τι συνέβη και μπορούμε να το αποδείξουμε. Και γνωρίζουμε ότι και οι Ρώσοι αξιωματούχοι γνωρίζουν τι συνέβη», είχε δηλώσει τότε ο Αλίεφ.

