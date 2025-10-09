Logo Image

Ερυθρά Ημισέληνος: Περισσότερα από 150 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας διέσχισαν την Αίγυπτο προς τη Γάζα

Ερυθρά Ημισέληνος: Περισσότερα από 150 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας διέσχισαν την Αίγυπτο προς τη Γάζα

Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ανάμεσά τους, 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.

