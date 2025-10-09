Logo Image

Νετανιάχου: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Το αξίζει!»

Νετανιάχου: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Το αξίζει!»

REUTERS/Jonathan Ernst

Την Παρασκευή η ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την Πέμπτη εκ νέου τη στήριξή του στην ιδέα να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα φαίνεται να πλησιάζει.

«Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ — το αξίζει!» αναφέρεται σε ανάρτηση του Νετανιάχου στην πλατφόρμα X (Twitter), συνοδευόμενη από ένα εικονίδιο χρυσού μεταλλίου και μια εικόνα του Αμερικανού προέδρου να δέχεται βραβείο υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Η Νορβηγική Επιτροπή θα ανακοινώσει τον νικητή του ιστορικού βραβείου την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από POLITICO

