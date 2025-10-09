Logo Image

Λαγκάρντ: Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θες να γίνεις πρόεδρος της Γαλλίας

Η πρόεδρος της ΕΚΤ θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια «μεταγραφής» της στο Ελιζέ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πως δεν θα ήθελε μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου» δήλωσε η Λαγκάρντ, ερωτηθείσα σε podcast του Collège Leaders in Finance.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που την έχουν εμφανίσει ως υποψήφια πρόεδρο της Γαλλίας, η επικεφαλής της ΕΚΤ είπε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

