Γκουτέρες για Γάζα: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το αβάσταχτο ανθρώπινο κόστος αυτής της σύγκρουσης»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προέβη σε δήλωση σχετικά με την αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου για την απεγνωσμένα απαραίτητη πρόοδο», συμπληρώνοντας: «Προτρέπω όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας».

«Να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι»

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρεπή τρόπο. Πρέπει να διασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός», υπογράμμισε ενώ πρόσθεσε πως: «Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει μια για πάντα».

«Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, τα δίκτυα διανομής, τις σχέσεις με την κοινότητα για να δράσουμε, οι προμήθειες είναι διαθέσιμες και οι ομάδες μας είναι σε ετοιμότητα», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Ανθρωπιστική βοήθεια

«Μπορούμε επίσης να κλιμακώσουμε την παροχή τροφίμων, νερού, ιατρικής βοήθειας και στέγασης. Αλλά για να μετατρέψουμε αυτή την κατάπαυση του πυρός σε πραγματική πρόοδο, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από τη σίγαση των όπλων», συμπλήρωσε.

«Χρειαζόμαστε τρόφιμα, ασφαλή και διαρκή αναζήτηση εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, άρση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων, και ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών», ανάφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αβάσταχτο ανθρώπινο κόστος»

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το αβάσταχτο ανθρώπινο κόστος αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. «Θρηνώ όλες τις ζωές που χάθηκαν, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, και αποτίω φόρο τιμής στους συναδέλφους μας», είπε.

Ακόμη, ανάφερε ότι «χρειαζόμαστε ένα πρώτο βήμα για τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών», επισημαίνοντας ότι «χρειαζόμαστε μια πορεία προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και για την επέκταση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: Al Jazeera