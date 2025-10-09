Ερντογάν: Θα συμμετέχουμε και εμείς στην δύναμη (task force) για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα λάβει μέρος στη διεθνή αποστολή που θα εποπτεύει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος της Άγκυρας είναι να μπει ένα τέλος στη «γενοκτονία» και να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Κατά την ομιλία του στο προεδρικό μέγαρο, στην τελετή για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει, «Θεού θέλοντος», στη δύναμη επιτήρησης (task force) για την παρακολούθηση της συμφωνίας. Όπως τόνισε, η Τουρκία θα συμβάλει ενεργά και στις προσπάθειες ανοικοδόμησης, «ώστε η Γάζα να σταθεί ξανά στα πόδια της».

«Στόχος μας», είπε, «είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επιστρέψει η ειρήνη το ταχύτερο δυνατόν. Οι αδελφοί μας στη Γάζα αξίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία».

«Οι Παλαιστίνιοι δεν λύγισαν παρά τη βαρβαρότητα»

«Χαιρετίζω με σεβασμό τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας», δήλωσε ο Ερντογάν, «οι οποίοι, παρά την αγριότητα, την καταπίεση και τις σφαγές που υπέστησαν, δεν εγκατέλειψαν ούτε στιγμή τον αγώνα τους».

Τόνισε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση παροχή μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας, η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, η παύση των ισραηλινών επιθέσεων και η αποχώρηση του Ισραήλ στα συμφωνημένα όρια.

Η Τουρκία στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού

Κλείνοντας την αναφορά του στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό και απέδωσε φόρο τιμής —«στο όνομα του Αλλάχ»— στους περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους μάρτυρες.

Διαβάστε επίσης:

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο liveblog της Ναυτεμπορικής