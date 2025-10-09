Χαμάς: «”Λαθροχειρίες” και χρονοτριβή του Ισραήλ για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων της συμφωνίας»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι το Ισραήλ είχε αρχίσει να «χειραγωγεί τις ημερομηνίες, τους καταλόγους και ορισμένες από τις διαδικασίες και τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί στην εκεχειρία».

Ο Κασέμ ισχυρίστηκε ότι υπεύθυνος είναι ο Νετανιάχου για να «δείξει στον λαό ότι είναι αυτός που ελέγχει τα πράγματα και είναι αυτός που τα κινεί και τα διαχειρίζεται».

«Είμαστε σε επαφή με τους μεσολαβητές για να υποχρεώσουν την κατοχική δύναμη να συμμορφωθεί με όσα συμφωνήθηκαν και να μην της επιτρέψουμε να χρονοτριβεί.

«Συνεχίζουμε να λέμε ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με όσα συμφωνήθηκαν και καλούμε τους μεσολαβητές να εργαστούν για να το υποχρεώσουν», πρόσθεσε.