Τραμπ για λύση δύο κρατών: «Δεν έχω άποψη… Ό,τι συμφωνήσουν»

Κόσμος

REUTERS/Evelyn Hockstein

«Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις παλαιστινιακές προσδοκίες για το θύλακα

 Απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών,  ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν»

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που – σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ – αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.

Πηγή: ΑΜΠΕ

