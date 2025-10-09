Ισραηλινή κυβέρνηση: Εκεχειρία σε 24 ώρες μετά το υπουργικό – Ο στρατός θα ελέγχει το 53% της Γάζας μετά την απελευθέρωση ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει και θα ελέγχει το 53% της Γάζας, μετά την απελευθέρωση των ομήρων δήλωσε πρίν από λίγο η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης.

Εξηγώτας τα επόμενα βήματα, είπε ότι μέσα σε 24 ώρες μετά την αποψινή συνάντηση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, θα υπάρξει εκεχειρία.

Πρόσθεσε δε ότι αφότου εκπνεύσει η 24ωρη περίοδος, θα ξεκινήσει η περίοδος των 72 ωρών εντός της οποίας θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων.

ISRAELI GOVERNMENT SPOKESWOMAN: AFTER THE 24 HOUR PERIOD ENDS, THE 72 HOUR PERIOD FOR THE HOSTAGES TO BE RELEASED WILL BEGIN

NEW: Israel’s prime minister spokesperson explains how hostages will be released after Hamas agreed to President Trump’s peace plan. pic.twitter.com/MXr90Zw2EM — Fox News (@FoxNews) October 9, 2025

Εκτός λίστας ο Μπαργούτι

Ο Μαρουάν Μπαργούτι δεν θα είναι μέσα στη λίστα των Παλαιστινίων κρατούμενων που θα απελευθερωθούν, ανακοίνωσε επίσης η εκπρόσωπος.

Προερχόμενος από την Φατάχ και για πολλούς Παλαιστινίους ίσως ο πιθανός μελλοντικός πρόεδρος, ο Μπαργούτι ξεκίνησε την πολιτική του δράση σε ηλικία 15 ετών στη Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ και εξελέγη στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο το 1996.

Συνελήφθη το 2002 κατά τη διάρκεια της ισραηλινής «Επιχείρησης Αμυντική Ασπίδα» και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης για επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα θανάτους Ισραηλινών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει δημόσια ότι «σύμβολα τρομοκρατίας, με επικεφαλής τον Μπαργούτι», δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα στάδιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Μείνετε συντονσμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής