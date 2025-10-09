Logo Image

Γάζα: Η UNICEF ζητά άμεση εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας

REUTERS/Mahmoud Issa

Η εισαγωγή προμηθειών βοήθειας θα είναι «ζωτικής σημασίας», επισήμανε ειδικός επικοινωνίας της UNICEF

Η Ροζαλία Μπόλεν, ειδικός επικοινωνίας της UNICEF για την Παλαιστίνη, τόνισε ότι η είδηση ​​της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα φέρνει την πολύτιμη «ελπίδα και ανακούφιση», αλλά η εισροή ανθρωπιστικών εφοδίων στον θύλακα είναι «αναπόσπαστη».

«Οι ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας μετά από δύο χρόνια αδυσώπητου πολέμου, ακραίας στέρησης – οι ανάγκες είναι τεράστιες. Έτσι, κάθε βοήθεια, κάθε εμπορικό εφόδιο που εισέρχεται πιθανότατα θα είναι σωτήρια», δήλωσε η Μπόλεν στο Al Jazeera.

«Στη UNICEF, παρακολουθούμε τον οξύ υποσιτισμό και έχουμε δει μια ακραία αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται πρόσβαση σε ιατρικά εφόδια, είδη διατροφής, τρόφιμα για τις οικογένειες και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περιμένουν», δήλωσε η Μπόλεν.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η εισαγωγή προμηθειών βοήθειας θα είναι «ζωτικής σημασίας» για τη διάσωση ζωών στον θύλακα.

«Όσο για τη UNICEF, η δική μας υπηρεσία από μόνη της θα μπορούσε να γεμίσει πάνω από 1.300 φορτηγά με προμήθειες που σώζουν ζωές μόλις μας επιτραπεί να το κάνουμε», δήλωσε η Μπόλεν.

Πηγή: Al Jazeera 

