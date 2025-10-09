Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας – Οι πιθανοί «τυχεροί»

Αν κάποιος αναζητά βραχυπρόθεσμη εργασία, υπάρχει μια ιδιαίτερα τιμητική θέση διαθέσιμη στο Παρίσι, με παροχές και στέγαση.

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα επιλέξει νέο πρωθυπουργό έως το βράδυ της Παρασκευής. Ο «τυχερός» αυτός υποψήφιος θα αντικαταστήσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, η κυβέρνηση του οποίου παραιτήθηκε τη Δευτέρα, έπειτα από θητεία που διήρκεσε μόλις 14 ώρες. Η συνολική παραμονή του Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού έφτασε τις 27 ημέρες.

Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο 6ος από τότε που ο Μακρόν επανεξελέγη το 2022. Θα έχει να αντιμετωπίσει μια ανηφορική μάχη για να διαπραγματευτεί έναν προϋπολογισμό που θα μειώνει το γαλλικό έλλειμμα, εν μέσω φόβων ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει καταστεί μη κυβερνήσιμη.

Ο «αρχηγός της ομάδας» — Ζαν-Λουί Μπορλό

Ο Ζαν-Λουί Μπορλό, πρώην υπουργός και πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Valenciennes, έχει προταθεί ως πιθανός υποψήφιος σε κύκλους του Ελιζέ τις τελευταίες ημέρες.

Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα: «Δεν θα είναι ο άνθρωπος που πρέπει να ζητά άδεια από τον πρόεδρο για να πάει στην τουαλέτα», δήλωσε ανώνυμα κυβερνητικός σύμβουλος.

Ο Μπορλό, όπως και ο Μακρόν, προέρχεται από το πολιτικό κέντρο, αλλά δεν ανήκει στην πολιτική του ομάδα. Ίδρυσε το μικρό κεντρώο κόμμα UDI και θεωρείται πολύ πιο ανεξάρτητος από τον Μακρόν σε σχέση με άλλους κεντρώους.

Ο Μπορλό είναι κάποιος που μπορεί «να μιλήσει στην αριστερά» και δεν θα θεωρηθεί «τόσο ανοιχτά ως άνθρωπος του Μακρόν», είπε σύμβουλος του κόμματος Renaissance.

Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, δεν απειλεί τους πολλούς προεδρικούς φιλοδοξούντες της Γαλλίας.

Ο συντηρητικός ηγέτης Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε ότι μίλησε μαζί του την Πέμπτη και τον περιέγραψε ως «αντισυμβατικό» και «ούτε αριστερό ούτε κοντά στον Μακρόν» — δύο βασικά κριτήριά του για τη στήριξη νέου πρωθυπουργού.

Ωστόσο, η Γαλλία χρειάζεται πρωθυπουργό έτοιμο για μάχη, και ο Μπορλό έχει αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής από το 2014. Το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που ίσως κρατά την τύχη της επόμενης κυβέρνησης, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η υποψηφιότητά του θα ήταν απαράδεκτη.

Ο «πολεμιστής-μοναχός» — Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ορκίζεται ότι δεν ενδιαφέρεται. Ωστόσο, φημολογείται ότι επιδιώκει να ανακτήσει τη θέση του. Παραιτήθηκε τη Δευτέρα το πρωί, προκαλώντας την τρέχουσα κρίση, αλλά στη συνέχεια ο Μακρόν του ανέθεσε να βρει λύση μέσα σε 48 ώρες.

Ο 39χρονος πέρασε τις επόμενες δύο ημέρες συναντώντας πολιτικές δυνάμεις από όλο το φάσμα και εμφανίστηκε αισιόδοξος στις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Σε συνέντευξή του την Τετάρτη είπε ότι εργάζεται σε σχέδιο προϋπολογισμού που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις.

Αν όλα πάνε τόσο καλά, γιατί να φύγει;

Αυτό ήταν το ερώτημα πίσω από τη φημολογία που κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν οι συνεργάτες του αναγκάστηκαν να διαψεύσουν δημοσίευμα της Le Parisien ότι επρόκειτο να επαναδιοριστεί πρωθυπουργός.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας προσπάθησε να περιορίσει τις φήμες, λέγοντας στη συνέντευξή του: «Είμαι πολεμιστής-μοναχός· η αποστολή μου τελείωσε».

Υπάρχει λόγος να τον πιστέψουμε. Ο Λεκορνί θεωρείται «υποτακτικός του Μακρόν», και ο διορισμός ενός πρωθυπουργού τόσο στενά συνδεδεμένου με έναν πρόεδρο του οποίου η δημοτικότητα κατέγραψε νέο χαμηλό αυτή την εβδομάδα θα ισοδυναμούσε με ρίψη βενζίνης στη φωτιά.

Ο συμμαθητής από την αντιπολίτευση — Μπορίς Βαλό

Θα έχει τελικά η αριστερά την ευκαιρία να κυβερνήσει τη Γαλλία;

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν ψίθυροι ότι ο Μακρόν μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού αριστερού πρωθυπουργού, μετά την πτώση τριών διαδοχικών κεντρώων και κεντροδεξιών κυβερνήσεων το τελευταίο έτος.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ίσως πληροί τα κριτήρια.

Υπήρξε συμμαθητής του Μακρόν στη διάσημη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) και συνεργάστηκαν υπό τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ στο Ελιζέ, πριν ο Μακρόν εγκαταλείψει τους Σοσιαλιστές για να ιδρύσει το δικό του κόμμα.

Ο ίδιος ο Βαλό δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές έχουν «εκφράσει τη διαθεσιμότητά τους να κυβερνήσουν τη χώρα, με αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης».

Κι αυτό είναι μέρος του προβλήματος.

Ο Μακρόν δεν επιθυμεί πρωθυπουργό που θα απομακρυνθεί από την πολιτική του ατζέντα. Οι συντηρητικοί έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα στηρίξουν αριστερό υποψήφιο, επομένως ένας Σοσιαλιστής πρωθυπουργός θα απαιτούσε σιωπηρή υποστήριξη από τους κεντρώους και τη ριζοσπαστική αριστερά του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία.

Μια «πινελιά Ντράγκι» — Πιέρ Μοσκοβισί

Μια άλλη πιθανή επιλογή για τον Γάλλο πρόεδρο θα ήταν να διορίσει έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Ο Πιερ Μοσκοβισί, επικεφαλής του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος.

Πρώην Σοσιαλιστής, ο Μοσκοβισί διαθέτει εντυπωσιακό βιογραφικό: έχει διατελέσει Ευρωπαίος Επίτροπος και υπουργός υπό τον Ολάντ, αλλά και υπό τον συντηρητικό Ζακ Σιράκ.

Ως επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της χώρας και γνωρίζει πού πρέπει να γίνουν περικοπές για να μειωθεί το έλλειμμα.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα; Ο Μοσκοβισί πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του έως το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από POLITICO