Ισραήλ: Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επισκεφθούν την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ αυτή την εβδομάδα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, αν και η ακριβής χρονική στιγμή του ταξιδιού τους δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ενώ βρίσκονται εκεί, οι δύο θα επισκεφθούν την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Γουίτκοφ επισκέφθηκε την πλατεία τον Αύγουστο, συναντώντας οικογένειες για να συζητήσουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Και οι δύο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο, βοηθώντας στην προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και αναμένεται να συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ.

Πηγή: Times of Israel