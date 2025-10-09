Logo Image

Εκπρόσωπος Χαμάς: Όλες οι σοροί μπορεί να απελευθερωθούν ταυτόχρονα με τους ζωντανούς ομήρους

Κόσμος

REUTERS/Ronen Zvulun

Τι είπε για τις δυσκολίες ως προς την παράδοση των ομήρων

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, εάν οι συνθήκες επί τόπου το επιτρέψουν, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι όροι.

Ο Κασέμ προσθέτει ότι η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές για τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παράδοση των σορών των ομήρων, επικαλούμενος την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κασέμ δεν επαληθεύει εάν η δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σορών των ομήρων που σκοτώθηκαν.

Πηγή: Times of Israel

