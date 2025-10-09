Logo Image

Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας ως «ιστορική στιγμή» για τη Γάζα

Κόσμος

Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας ως «ιστορική στιγμή» για τη Γάζα

Jacquelyn Martin/REUTERS

Δήλωση του Αιγύπτιου προέδρου για την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι χαιρετίζει τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ως «ιστορική στιγμή» μετά από «δύο χρόνια ταλαιπωρίας και δεινών».

Ο αλ Σίσι τόνισε ότι η συμφωνία «δεν κλείνει μόνο το κεφάλαιο του πολέμου. Ανοίγει επίσης την πόρτα της ελπίδας για τους λαούς της περιοχής για ένα μέλλον που ορίζεται από δικαιοσύνη και σταθερότητα».

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επαίνεσε επίσης την εξέλιξη στην πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις, ως «κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο στη Γάζα».

Σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι θα μεταβεί σήμερα στο Παρίσι για υπουργική συνάντηση για να «συζητήσει τις ρυθμίσεις για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η φωτογραφία που έφερε τον κόσμο στο χείλος του πυρηνικού πολέμου

Η φωτογραφία που έφερε τον κόσμο στο χείλος του πυρηνικού πολέμου

Πηγή: Al Jazeera 

Όλες οι εξελίξεις από το liveblog του naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube