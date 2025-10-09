Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας ως «ιστορική στιγμή» για τη Γάζα

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι χαιρετίζει τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ως «ιστορική στιγμή» μετά από «δύο χρόνια ταλαιπωρίας και δεινών».

Ο αλ Σίσι τόνισε ότι η συμφωνία «δεν κλείνει μόνο το κεφάλαιο του πολέμου. Ανοίγει επίσης την πόρτα της ελπίδας για τους λαούς της περιοχής για ένα μέλλον που ορίζεται από δικαιοσύνη και σταθερότητα».

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επαίνεσε επίσης την εξέλιξη στην πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις, ως «κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο στη Γάζα».

Σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι θα μεταβεί σήμερα στο Παρίσι για υπουργική συνάντηση για να «συζητήσει τις ρυθμίσεις για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: Al Jazeera

