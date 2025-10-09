Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού εθεάθη στη Γάζα, δεν συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού εθεάθη στη Γάζα, δεν συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων

Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που βιντεοσκοπήθηκαν να ταξιδεύουν από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς τα βόρεια, δεν σχετίζονται με την αναμενόμενη εμπλοκή της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με τη μεταφορά των ομήρων από τα χέρια της Χαμάς στο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Παρά τις αναφορές που αναφέρουν την κίνηση ως απόδειξη της επερχόμενης απελευθέρωσης, πληροφορίες που έλαβε το ToI δείχνουν ότι το ταξίδι ήταν μέρος μιας προσχεδιασμένης αποστολής του Ερυθρού Σταυρού που είχε ως στόχο την παράδοση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Πηγή: Times of Israel 

