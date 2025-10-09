Ευρωκοινοβούλιο: 4 Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ υπερψήφισαν την πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν

Μέρος της γαλλικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) ψήφισε υπέρ της μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στηρίζοντας την πρόταση των Πατριωτών για την Ευρώπη, λόγω Mercosur.

Τέσσερις από τους έξι Γάλλους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Φρανσουά Μπελαμί, Λοράν Καστιγιό, Κριστόφ Γκομάρ και Σελίν Ιμάρ, υπερψήφισαν την πρόταση που κατέθεσαν οι Πατριώτες για την Ευρώπη, με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά. Άλλες δύο, απείχαν.

Αυτή η πρόταση μομφής ανέφερε συγκεκριμένα τη Mercosur και έλαβε 179 ψήφους. Η άλλη πρόταση μομφής, με επικεφαλής τη ριζοσπαστική αριστερά, έλαβε 133 ψήφους.

Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα απείχε πολύ από τις 361 ψήφους που απαιτούνταν για την ανατροπή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υποστήριξη των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει την ψηφοφορία, αλλά έστειλε ένα μήνυμα, δεδομένου ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήκει στην ίδια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια.

«Να ακουστεί η φωνή των Γάλλων»

«Είναι μια πρόταση που δεν είχε καμία πιθανότητα να περάσει », εξηγεί ο Μπελαμί, επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας του ΕΛΚ και αντιπρόεδρος των Les Républicains (LR). «Αλλά για εμάς, είναι ένας τρόπος να στείλουμε μια σαφή προειδοποίηση για ένα θέμα που είναι κρίσιμο για εμάς: τη Mercosur».

Με πληροφορίες από Le Figaro