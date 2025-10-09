Αξιωματούχος της Χαμάς: Οι διαφωνίες σχετικά με τους κρατούμενους θα μπορούσαν να τορπιλίσουν συμφωνία

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι, γράφει στον λογαριασμό του στο X ότι οι διαφωνίες σχετικά με το ποιους κρατούμενους θα απελευθερώσει το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα απειλούν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.

«Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από την εφαρμογή της, αθετώντας τους καταλόγους απελευθέρωσης κρατουμένων σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει τις συμφωνίες», γράφει.

Ο Μαρντάουι ισχυρίζεται ότι η έλλειψη συμφωνίας για τους κρατούμενους εκθέτει την αναξιοπιστία του Ισραήλ όσον αφορά την απόσυρση στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και το άνοιγμα των περασμάτων εντός και εκτός της Λωρίδας.

Πηγή: Times of Israel

