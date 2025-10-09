H Χαμάς επιβεβαιώνει στο AFP: Θα απελευθερώσει 20 εν ζωή ομήρους στην πρώτη φάση

Η Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απελευθερώσει 20 εν ζωή ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην διαπραγματευτική ομάδα της ένοπλης οργάνωσης.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους: 250 εξ αυτών εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 άλλοι κρατούνται από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ θα αποκαλύψει τα ονόματα όσων πρόκειται να απελευθερωθούν, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

– Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής