Ποιο το μέλλον της Χαμάς μετά τη συμφωνία για τη Γάζα

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ απόψε, αφού συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να ενημερωθεί και να εγκρίνει το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου που συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς.

Η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων μέσα σε λίγες μέρες και στη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα ψηφίσει για τους όρους της «πρώτης φάσης» του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Μόλις εγκριθεί η συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει 24 ώρες για να ολοκληρώσει τη μερική αποχώρησή του από τη Γάζα σε μια «συμφωνημένη γραμμή».

Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή.

Αν και μένει πολύς δρόμος ακόμη, η σημασία της συμφωνίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί, τονίζει σε ανάλυσή της η βρετανική Telegraph.

«Δεν είναι επομένως περίεργο που Παλαιστίνιοι χόρευαν μέσα στη νύχτα στους γεμάτους συντρίμμια δρόμους της Γάζας και οι Ισραηλινοί στην πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ. Μετά από δύο χρόνια και δύο ημέρες σφαγής, πρώτα στα κιμπούτς του Ισραήλ και αργότερα σε όλη τη Γάζα, υπάρχει επιτέλους πραγματικός λόγος να ελπίζουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τη Χαμάς όμως- συνεχίζει- το μέλλον είναι ζοφερό. Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, θα έχει χάσει της επιρροή που είχε ως τώρα πάνω στο Ισραήλ.

Η εξτρεμιστική οργάνωση πλέον έχει- κατά την Telegraph- μόνο δύο επιλογές:

να κηρύξει το τέλος της ως στρατιωτικής δύναμης – «διατηρώντας ένα στοιχείο αξιοπρέπειας και την ελπίδα να επανεφεύρει τον εαυτό της ως μια αποκλειστικά πολιτική οντότητα», ή

να υποστεί την εξαφάνισή της.

