Αντίστροφη μέτρηση για την εκεχειρία στη Γάζα – Τα επόμενα 24ωρα βήμα προς βήμα

Η συμφωνία για τη Γάζα, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπαίνει στην τελική ευθεία. Αν το Ισραήλ δώσει σήμερα το «πράσινο φως», το πρώτο στάδιο του σχεδίου ειρήνης θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Τι περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες και ημέρες;

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καθώς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε μια συμφωνημένη γραμμή ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη ανακοινώσει ότι ξεκινά προετοιμασίες για την «προσαρμογή των γραμμών ανάπτυξης», ενόψει της εφαρμογής της εκεχειρίας.

Η κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση στο Ισραήλ

Σήμερα, στις 18:00, θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εξετάσει και να ψηφίσει επίσημα τη συμφωνία.

Σύμφωνα με ανταποκριτές στο Τελ Αβίβ, η έγκριση θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Αν η συμφωνία εγκριθεί, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, σηματοδοτώντας την αρχή μιας 72ωρης αντίστροφης μέτρησης για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Δύο κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ –πρώην ανώτερος σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ– αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, ώστε να επιβλέψουν την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.

Παρασκευή: Υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ανέφερε ότι η διαδικασία απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων θα ολοκληρωθεί πιθανότατα μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η αποχώρηση θα αφορά τις περιοχές της Γάζας που σήμερα παραμένουν υπό στρατιωτικό έλεγχο, ώστε να δημιουργηθεί ο αναγκαίος διάδρομος για την είσοδο των ανθρωπιστικών αποστολών και των διεθνών επιτηρητών.

Δευτέρα: Η επιστροφή των ομήρων

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τη Δευτέρα αναμένεται να έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους οι περίπου 20 όμηροι που πιστεύεται ότι παραμένουν ζωντανοί.

«Πιστεύω ότι όλοι οι όμηροι θα είναι πίσω μέχρι τη Δευτέρα – και αυτό περιλαμβάνει και τις σορούς των νεκρών», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι ίσως οι πρώτοι όμηροι επιστρέψουν ήδη από την Κυριακή.

Μια εύθραυστη ελπίδα

Παρότι η Ουάσιγκτον μιλά για «ιστορική στιγμή» και η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει την προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών, διπλωματικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: από τον μηχανισμό επιτήρησης της εκεχειρίας έως το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη Χαμάς.

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα θεωρείται ορόσημο σε μια πορεία που –αν δεν ανατραπεί– θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη πραγματική εκεχειρία στη Γάζα εδώ και δύο χρόνια.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.