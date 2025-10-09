Ευρωκοινοβούλιο: Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δεν πέρασαν, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο οι δύο προτάσεις μομφής των Πατριωτών για την Ευρώπη και της Αριστεράς κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, για την πρόταση μομφής των Πατριωτών για την Ευρώπη οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν: 179 υπέρ, 378 κατά.

Για την πρόταση μομφής της Left το αποτέλεσμα είχε ως εξής: 133 υπέρ, 383 κατά.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στο Στρασβούργο και ενώ προηγήθηκε συζήτηση σε υψηλούς τόνους για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς.

Οι προτάσεις είχαν κατατεθεί τον περασμένο μήνα από τον επικεφαλής των Πατριωτών, Ζορντάν Μπαρντελά και τη Μανόν Ομπρί της Αριστεράς. Τα προβλήματα για τους μεν ήταν η Mercosur, για τους δε η στάση της ηγεσίας της ΕΕ απέναντι στη Γάζα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που δύο προτάσεις μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατίθενται ταυτόχρονα, αλλά και η 3η φορά που οι Ευρωβουλευτές μέμφονται την Κομισιόν μέσα σε 3 μήνες.

Κεντρώοι και μετριοπαθείς ευρωβουλευτές, συσπειρώθηκαν πίσω από την κ. φον ντερ Λάιεν σε συζήτηση στην ολομέλεια τη Δευτέρα, επιφυλακτικοί ότι τυχόν εκδίωξή της τώρα θα βυθιζε την ΕΕ σε βαθύτερη αστάθεια.

Ωστόσο, αν και η Πρόεδρος της Κομισιόν «επιβίωσε» (και) αυτήν την φορά, αντιμετωπίζει σαφή αμφισβήτηση και δυσαρέσκεια εντός της ΕΕ, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθεί ξανά απέναντι σε νέες προτάσεις δυσπιστίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.