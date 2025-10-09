Συμφωνία για τη Γάζα: Χαιρετίζει τις εξελίξεις η Μόσχα

Η Μόσχα υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η συμφωνία, που προγραμματίστηκε να υπογραφεί στις 12:00, προβλέπει επίσης μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει έως τη Δευτέρα», χαρακτηρίζοντας τη μέρα «μεγάλη για το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο και τις ΗΠΑ».

Έκρηξη χαράς σε Παλαιστίνη και Ισραήλ, με τους ειδικούς πάντως να προειδοποιούν πως τα δύσκολα —οι λεπτομέρειες της εφαρμογής— βρίσκονται ακόμη μπροστά.

