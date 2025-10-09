Γάζα: Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωσή του, εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτές οι προσπάθειες θα αποτελέσουν προοίμιο για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής λύσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τράμπ, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής στο Κράτος της Παλαιστίνης και στην εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Ο Αμπάς εξήρε τον Τράμπ και όλους τους μεσολαβητές για τις σημαντικές προσπάθειές τους στην επίτευξη της συμφωνίας, ενώ επιβεβαίωσε «την ετοιμότητα του Κράτους της Παλαιστίνης να συνεργαστεί με τους αρμόδιους μεσολαβητές και τους διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσει την επιτυχία της, προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα και μια διαρκής και δίκαιη ειρήνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Να δεσμευτούν όλα τα μέρη»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη όλων των μερών να δεσμευτούν για την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και κρατουμένων, της εισόδου επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, της πρόληψης του εκτοπισμού ή της προσάρτησης και της έναρξης της διαδικασίας ανοικοδόμησης.

Υπενθύμισε επίσης στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη της «να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει όλα τα μονομερή μέτρα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, μεταξύ των οποίων πρωταρχικά είναι η διακοπή των εποικιστικών δραστηριοτήτων και της τρομοκρατίας των εποίκων».

Απηύθυνε επιπλέον έκκληση «για τον αφοπλισμό των εποίκων, τον τερματισμό της ρητορικής μίσους που ασκεί αυτή η εξτρεμιστική κυβέρνηση εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, και τον τερματισμό των επιθέσεων σε ισλαμικούς και χριστιανικούς Ιερούς Τόπους».