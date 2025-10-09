LIVE: Ιστορική συμφωνία για τη Γάζα με σφραγίδα Τραμπ – Η πρώτη φάση της ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς και τα επόμενα βήματα

Μετά από δύο χρόνια ενός απολύτως καταστροφικού πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του «Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η συμφωνία, που προγραμματίστηκε να υπογραφεί στις 12:00, προβλέπει επίσης μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει έως τη Δευτέρα», χαρακτηρίζοντας τη μέρα «μεγάλη για το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο και τις ΗΠΑ».

Έκρηξη χαράς σε Παλαιστίνη και Ισραήλ, με τους ειδικούς πάντως να προειδοποιούν πως τα δύσκολα —οι λεπτομέρειες της εφαρμογής— βρίσκονται ακόμη μπροστά.

