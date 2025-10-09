Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να φέρει χάος με την αύξηση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να «σπείρει χάος» στην Ουκρανία, αυξάνοντας τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και τους σιδηροδρόμους της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ρωσία έχει βάλει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και σιδηροδρομικών γραμμών σε αρκετές ουκρανικές περιοχές, εγείροντας φόβους για μια εκστρατεία παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων χειμώνων, όταν εκατομμύρια άνθρωποι κατά καιρούς βυθίζονταν στο σκοτάδι ή δεν είχαν θέρμανση.

«Στόχος της Ρωσίας είναι να σπείρει χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στους ανθρώπους, επιτιθέμενη σε ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές», κατήγγειλε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ομάδα μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του AFP.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε «ισχυρή πίεση από ρωσικές επιθέσεις» στον ουκρανικό τομέα φυσικού αερίου, η οποία θα μπορούσε να αναγκάσει το Κίεβο να αυξήσει τις εισαγωγές.

Ο Ζελένσκι επαίνεσε για άλλη μια φορά την αντεπίθεση των δυνάμεων της Ουκρανίας σε απάντηση σε μια προέλαση του ρωσικού στρατού αυτό το καλοκαίρι κοντά στη Ντομπροπιλία, λέγοντας ότι αυτή η επιχείρηση «οδήγησε σε αποτυχία την ρωσική καλοκαιρινή εκστρατεία».

Με πληροφορίες από Le Figaro