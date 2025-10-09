Logo Image

Μερτς: Ενθαρρυντικές εξελίξεις στη Γάζα, να τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή η συμφωνία

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο Γερμανός Καγκελάριος τη συμφωνία

Αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Γάζα εμφανίστηκε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο καγκελάριος τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για ενθαρρυντικές εξελίξεις.

«Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

