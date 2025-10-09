Πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα: Η νέα παγκόσμια τάση στον επανεξοπλισμό

Η Κίνα κατασκευάζει έναν πρωτότυπο πυρηνικό αντιδραστήρα με στόχο την επέκταση της ναυτικής της ισχύος. Ο αντιδραστήρας κατασκευάζεται σε μια νέα εγκατάσταση κοντά στην πόλη Λεσάν. στην επαρχία Σιτσουάν

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury στην Καλιφόρνια, η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η Κίνα εργάζεται για την ναυπήγηση ενός πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου. Το Κινεζικό Ναυτικό είναι ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο από άποψη αριθμού σκαφών και έχει εκσυγχρονιστεί ραγδαία.

Η Κίνα ξεκίνησε την ναυπήγηση του τέταρτου μεγάλου αεροπλανοφόρου, παρόμοιου σχεδιασμού με το «USS Gerald R. Ford», που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

«Η προσθήκη πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων στον στόλο θα ήταν ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της μετατροπής της Κίνας σε μια πραγματική «δύναμη των γαλάζιων υδάτων». Αυτό θα επέτρεπε στην Κίνα να δραστηριοποιείται παγκοσμίως και να προκαλεί ολοένα και περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει σε ανάλυσή του το αμερικανικό ινστιτούτο.

Προς το παρόν, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία διαθέτουν πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα. Οι ΗΠΑ έχουν συνολικά 11, επιτρέποντάς τους να αναπτύσσουν πολλαπλές δυνάμεις κρούσης σε όλο τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του Ινδο-Ειρηνικού.

Πυρηνοκίνητοι στόλοι και στην Ευρώπη

Εκτός από την Κίνα πάντως και άλλες χώρες πρόκειται να κατασκευάσουν πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα τα επόμενα χρόνια.

Στην Ευρώπη, δημιουργείται επίσης σιγά σιγά, ένας πυρηνοκίνητος στόλος. Στις αρχές του καλοκαιριού, τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία αποκάλυψαν την πρόθεσή τους να ναυπηγήσουν τα πρώτα, αμιγώς πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας.

Στη Μαδρίτη, το υπουργείο Αμυνας έχει διατάξει την εταιρεία Navantia να μελετήσει ένα σχέδιο για την κατασκευή του ισπανικού αεροπλανοφόρου. «Οι δύο πιο βιώσιμες επιλογές που υπάρχουν είναι η μίμηση του βρετανικού μοντέλου , με αεροπλανοφόρα δύο καταστρωμάτων και κεκλιμένες ράμπες στην πλώρη ή το γαλλικό σχέδιο με βάση τις προδιαγραφές του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle », γράφουν οι ισπανικές εφημερίδες.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, το Πολεμικό Ναυτικό έχει στραφεί απευθείας στις προδιαγραφές Charles de Gaulle.

Φρενίτιδα επανεξοπλισμού

«Δεδομένου του συνεχιζόμενου ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού και της πλημμύρας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που θα διατεθούν μέσω κονδυλίων της ΕΕ, αλλά και των εθνικών προϋπολογισμών, τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια κερδίζουν έδαφος», εξηγούν στρατιωτικοί αναλυτές.

«Είναι πιθανό μάλιστα, η Γαλλλια, η Ισπανία και η Ιταλία να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε έναν κοινό πυρηνικό στόλο», προσθέτουν.

Πηγές της αμυντικής βιομηχανίας αναφέρουν πάντως ότι τέτοια σχέδια χρειάζονται τουλάχιστον 15 χρόνια για να υλοποιηθούν, με σημαντικές αλλαγές στην πορεία. «Η κύρια αβεβαιότητα είναι το σύστημα πρόωσης των αεροπλανοφόρων: υβριδικό, που χρησιμοποιεί έναν τεχνολογικό συνδυασμό φυσικού αερίου, ντίζελ ή υδρογόνου με ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης ή από πυρηνικό αντιδραστήρα».

Στον ίδιο δρόμο και η Ινδία

Τον περασμένο μήνα, η Ινδία ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή του τρίτου αεροπλανοφόρου της, το οποίο θα είναι πυρηνοκίνητο και θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη.Η καινοτομία του σχεδίου της Ινδίας περιλαμβάνει τη χρήση εγχώριας κατασκευής αεροσκαφών με βάση αεροπλανοφόρα αντί να βασίζεται σε εξωτερικούς προμηθευτές όπως το γαλλικό μαχητικό Rafale.

Τα αεροπλανοφόρα αντικατέστησαν τα θωρηκτά ως ναυαρχίδες των ναυτικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των μαχητικών αεροσκαφών που βασίζονταν σε αεροπλανοφόρα ήταν πιο χρήσιμες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από το επικρατούν μοντέλο μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, το οποίο αποτελούνταν από βαριά πλοία οπλισμένα μέχρι τα δόντια με κάθε είδους κανόνια.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος όπλων, όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν θέσει άντως υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα αυτών των τύπων πλοίων.