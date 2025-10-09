Σμότριχ: «Όχι» σε κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς – Πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο ακροδεξιός Σμότριχ επεσήμανε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς.

Πάντως, όπως αναφέρει το Reuters, δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκινάει τις προετοιμασίες για την απόσυρσή του

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έλαβαν εντολή να αρχίσουν τις προετοιμασίες για την απόσυρση του στρατού στις γραμμές που προβλέπεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου και σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας».

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, ο στρατός δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μετακινήσει στρατεύματα σε «προσαρμοσμένες γραμμές ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον».

Παράλληλα, τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να αναπτύσσονται στην περιοχή και προετοιμάζονται για οποιαδήποτε επιχειρησιακή εξέλιξη.

Η συμφωνία

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό:

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή της από την ισραηλινή κυβέρνηση γύρω στις 14:00 (ώρα Ιερουσαλήμ που είναι ίδια με την ώρα Ελλάδας).

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ, ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της έγκρισης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Εάν εγκριθεί, το Τελ Αβίβ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του στην αναθεωρημένη -σε σχέση με αυτήν που οριζόταν στον χάρτη του Τραμπ- γραμμή. Η τροποποίηση έγινε ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ, και την ανάγκη της Χαμάς να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Η διαδικασία σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο πιθανότατα θα διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες.

Μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, ξεκινάει η προθεσμία των 72 ωρών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

