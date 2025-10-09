Ικανοποίηση Ερντογάν για τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς – Ευχαρίστησε Τραμπ, Κατάρ και Αίγυπτο

Η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα τις προσπάθειες για την άσκηση πιέσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν ευχαρίστησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους μέσω του X.

