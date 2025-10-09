Logo Image

Κάγια Κάλας για συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Μείζον διπλωματικό επίτευγμα

Κάγια Κάλας για συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Μείζον διπλωματικό επίτευγμα

Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της»

Μετά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Την καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς χαιρέτισε η ΕΕ διά της επικεφαλής της Κομισιόν, εκφράζοντας την ελπίδα για μόνιμη εκεχειρία και τονίζοντας ότι «στηρίζει τη γρήγορη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. «Και όταν έρθει η στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση» πρόσθεσε.

