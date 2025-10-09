Ο Μακρόν παίζει με τα νεύρα των Γάλλων

Εναν αγωνιώδη… αγώνα δρόμου για την εξεύρεση λύσης στο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία, καταβάλει πλέον ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με «διαιτητή» τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Υπάρχει μια απόλυτη πλειοψηφία που αρνείται την επιστροφή στις κάλπες», δήλωσε ο Λεκορνί σήμερα το πρωί, εμφανιζόμενος στα σκαλιά του Μεγάρου Ματινιόν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Λεκορνί εμφανίστηκε πάντως χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του France 2 για να κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης και διαβεβαίωσε ότι ο Μακρόν θα διορίσει ως αύριο, έναν νέο πρωθυπουργό.

«Αλλά τι μπορεί να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν;» διερωτάται σε κύριο άρθρο το περιοδικό Le Point. «Οποιος και αν επιλεγεί ως πρωθυπουργός, οι πιθανότητες να εφαρμόσει μια πολιτική στην οποία πιστεύει ο Γάλλος πρόεδρος έως το 2027 είναι σχεδόν μηδενικές. Ακόμη και ο περιορισμός της ζημιάς μέχρι τότε φαίνεται πλέον πέρα ​​από τις δυνατότητές του», σημειώνει το γαλλικό περιοδικό.

Επαφές με την Αριστερά

Ο Μακρόν φαίνεται πάντως να επενδύει πλέον στην εξεύρεση μια προσωπικότητας από την Αριστερά, κυρίως από το Σοσιαλιστικό κόμμα.

Ο Λεκορνί έχει προγραμματίσει διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, των Πρασίνων και των Κομμουνιστών. Την πρόσκληση του τέως πρωθυπουργού έχει απορρίψει πάντως η Ανυπότακτη Γαλλία ( LFI) του Ζαν Λικ Μελανσόν. «Δεν θα συμμετάσχουμε σε μια διάσωση του Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του LFI, Ματίλντ Πανό.

Αλλά και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λε Πεν και του Ζορντάν Μπαρντελά, έχει απορρίψει περαιτέρω διαβουλεύσεις και αξιώνει νέες εκλογές. Η Λε Πεν κατηγορεί μάλιστα τα κόμματα της κεντρο-αριστεράς ότι θέλουν να αποφύγουν νέες εκλογές προκειμένου να διαφυλάξουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο.

«O πρόεδρος της Γαλλίας δοκιμάζει την υπομονή των συμπολιτών του. Για άλλη μια φορά, προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για τον εαυτό του», όπως γράφει η γερμανική Tagesschau. Ωστόσο, ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να παρουσιάσει ένα πρώτο προσχέδιο προϋπολογισμού το αργότερο μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ώστε ο προϋπολογισμός του 2026 να μπορέσει να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σημείο τριβής το συνταξιοδοτικό

Η κεντρο-αριστερά επιθυμεί σταθερότητα, αλλά έχει και απαιτήσεις. Μία από αυτές είναι να σταματήσει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προώθησε με κόπο το στρατόπεδο του Μακρόν πριν από δύο χρόνια, η οποία αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. «Είπα στον πρόεδρο ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να επιτραπεί η διεξαγωγή της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο Λεκορνί.

Μένει να φανεί όμως τις αμέσως επόμενες ημέρες, αν ο Μακρόν είναι πρόθυμος να αναστείλει τουλάχιστον προσωρινά μία από τις λίγες κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της «βασιλείας» του για να επιτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης ή για τη συναίνεση των μετριοπαθών αριστερών κομμάτων.