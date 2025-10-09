Φον ντερ Λάιεν για Γάζα: Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ανακοίνωση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς και επαίνεσε, σε ανάρτησή της, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας.

«Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν», σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», τονίζει η κ. φον ντερ Λάιεν και υπογραμμίζει: «Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να σφυρηλατηθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μια πορεία που βασίζεται σταθερά στη λύση των δύο κρατών».

