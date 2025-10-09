Logo Image

Γάζα: Ο Στάρμερ χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς και ευχαριστεί τον Τραμπ

Alberto Pezzali/Pool via REUTERS

«Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση», σημειώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καλώντας στην πλήρη και χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή.

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επετεύχθη συμφωνία για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση και να συνοδευτεί από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα», πρόσθεσε.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή είναι μια στιγμή ανακούφισης κυρίως για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις «άοκνες» διπλωματικές τους προσπάθειες.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και να χτίσουν τα θεμέλια για ένα δίκιο και διαρκές τέλος στις συγκρούσεις και για έναν βιώσιμο δρόμο προς μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», τόνισε.

«Η Βρετανία θα στηρίξει αυτά τα κρίσιμης σημασίας πρώτα βήματα και το επόμενο στάδιο των συνομιλιών προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου», κατέληξε ο Στάρμερ.

