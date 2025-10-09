«Ο πρόεδρος της ειρήνης»: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Με μία λακωνική ανάρτηση στα social media ο Λευκός Οίκος σχολιάζει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει μία φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναγράφεται μόνο – αλλά δύο φορές- η περιγραφή «Ο πρόεδρος της ειρήνης».



Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, το Ισραήλ και η Χαμάς γνωστοποίησαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επίτευξη «διαρκούς» ειρήνης στην περιοχή.

Η εξέλιξη έρχεται μία μόλις ημέρα πριν πριν από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης που τόσο επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και ισχυρίζεται ότι αξίζει το βραβείο για το ρόλο του στην επίλυση πολλών συγκρούσεων, εκτιμάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι δύσκολο να το πάρει. Ειδικοί θεωρούν πολύ υπερβολικό τον απολογισμό «ειρηνοποιού» που διεκδικεί ο Τραμπ και εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο της γραμμής του «Πρώτα η Αμερική».

