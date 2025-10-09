Logo Image

Ισραήλ: Η βόρεια Γάζα παραμένει ενεργή ζώνη μάχης

Η πολιτική προστασία στη Γάζα κάνει λόγο για βομβαρδισμούς αφού ανακοινώθηκε το κλείσιμο συμφωνίας

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί της Πέμπτης για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (…) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, Αβιχάι Αντράι, ανακοίνωσε στους κατοίκους της Γάζας ότι η περιοχή βόρεια του Γουάντι της Γάζας – το βόρειο τμήμα της Λωρίδας – εξακολουθεί να ορίζεται ως ζώνη μάχης.

«Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας και η επιστροφή εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να επιστρέψετε στο βόρειο τμήμα ή να πλησιάσετε περιοχές όπου επιχειρεί ο στρατός, μέχρι να εκδοθούν επίσημες οδηγίες», ανέφερε ο Αντράι.

Η συμφωνία

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και ταυτόχρονη απελευθέρωση κρατουμένων και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει επίσης την άμεση διάνοιξη πέντε συνοριακών διαβάσεων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών αιχμαλώτων στην πρώτη φάση.

→ Συμφωνία για τη Γάζα: Η Φάση 1, οι 72 κρίσιμες ώρες, το «μετά» και τα 3 μεγάλα ερωτήματα

