Γάζα: Η στιγμή που δημοσιογράφοι ενημερώνουν τους Παλαιστίνιους για την εκεχειρία (βίντεο)

Bίντεο που δημοσίευσε ο Παλαιστίνιος φωτογράφος Anas Ayyad δείχνει τον δημοσιογράφο Saleh al-Jafarawi και άλλους άνδρες που φορούν δημοσιογραφικά γιλέκα, να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους στο βόρεια τμήμα της Γάζας και να διαδίδουν τα νέα για την συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ, εν μέσω συσκότισης.

Στο βίντεο, κατά το al Jazeera που αναδημοσιεύει το βίντεο, τριγυρνούν στους δρόμους ενημερώνοντας τους Παλαιστίνιους ότι έχει συμφωνηθεί εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι Ισραήλ και Χαμάς είπαν το «ναι» στην πρώτη φάση του σχεδίου Ντόναλντ Τραμπ: μια συμφωνία που συνδέει εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων (ζώντων και νεκρών) και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων σε προκαθορισμένη «κίτρινη γραμμή» μέσα στη Γάζα.

Τα νέα σκόρπισαν τον ενθουσιασμό σε Ισραήλ και Γάζα.