Logo Image

Γάζα: Η στιγμή που δημοσιογράφοι ενημερώνουν τους Παλαιστίνιους για την εκεχειρία (βίντεο)

Κόσμος

Γάζα: Η στιγμή που δημοσιογράφοι ενημερώνουν τους Παλαιστίνιους για την εκεχειρία (βίντεο)

Video Obtained by REUTERS

Τα νέα σκόρπισαν τον ενθουσιασμό σε Ισραήλ και Γάζα

Bίντεο που δημοσίευσε ο Παλαιστίνιος φωτογράφος Anas Ayyad δείχνει τον δημοσιογράφο Saleh al-Jafarawi και άλλους άνδρες που φορούν δημοσιογραφικά γιλέκα, να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους στο βόρεια τμήμα της Γάζας και να διαδίδουν τα νέα για την συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ, εν μέσω συσκότισης.

Στο βίντεο, κατά το al Jazeera που αναδημοσιεύει το βίντεο, τριγυρνούν στους δρόμους ενημερώνοντας τους Παλαιστίνιους ότι έχει συμφωνηθεί εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι Ισραήλ και Χαμάς είπαν το «ναι» στην πρώτη φάση του σχεδίου Ντόναλντ Τραμπ: μια συμφωνία που συνδέει εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων (ζώντων και νεκρών) και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων σε προκαθορισμένη «κίτρινη γραμμή» μέσα στη Γάζα.

Τα νέα σκόρπισαν τον ενθουσιασμό σε Ισραήλ και Γάζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Προκλητικές αναφορές Ζαχάροβα για Κυπριακό και Βόρεια Μακεδονία

Προκλητικές αναφορές Ζαχάροβα για Κυπριακό και Βόρεια Μακεδονία

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube