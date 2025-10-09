Έκρηξη χαράς σε Γάζα και Ισραήλ (φωτογραφίες, βίντεο)

Μετά από δύο χρόνια πολέμου Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Και έτσι κάνουν το πρώτο βήμα «προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την υπογραφή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης.

Μπορεί να μένει αρκετός ακόμα δρόμος για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ωστόσο, τα νέα σκόρπισαν χαρά τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους.

Στο Ισραήλ η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ

Πανηγυρισμοί στη Γάζα

كاميرا الحدث ترصد مظاهر الفرح في شوارع غزة عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار تعبيراً عن أملهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أشهرٍ طويلة من المعاناة#الحدث #قناة_الحدث pic.twitter.com/RK6uf2qjuS — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2025

