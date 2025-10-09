Logo Image

Έκρηξη χαράς σε Γάζα και Ισραήλ (φωτογραφίες, βίντεο)

Κόσμος

Έκρηξη χαράς σε Γάζα και Ισραήλ (φωτογραφίες, βίντεο)

REUTERS/Ronen Zvulun

Συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας

Μετά από δύο χρόνια πολέμου Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Και έτσι κάνουν το πρώτο βήμα «προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την υπογραφή της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνης.

Μπορεί να μένει αρκετός ακόμα δρόμος για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ωστόσο,  τα νέα σκόρπισαν χαρά τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους.

Στο Ισραήλ η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής

Το ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ

REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun

REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Moti Milrod ISRAEL OUT
REUTERS/Ronen Zvulun

Πανηγυρισμοί στη Γάζα

Video Obtained by REUTERS
Video Obtained by REUTERS

Διαβάστε ακόμα:

→ Συμφωνία για τη Γάζα: Η Φάση 1, οι 72 κρίσιμες ώρες, το «μετά» και τα 3 μεγάλα ερωτήματα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube