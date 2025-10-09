Τραμπ: Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα – Το Ιράν πρέπει να είναι μέρος της λύσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το δράμα των ομήρων της Γάζας πλησιάζει στο τέλος του, δηλώνοντας πως όλοι όσοι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς θα έχουν επιστρέψει έως τη Δευτέρα.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα… Αυτό θα συμπεριλάβει και τις σορούς των νεκρών».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 47 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τα 251 που απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από αυτούς, 25 έχουν ήδη κηρυχθεί νεκροί, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακο παραμένει και η σορός ενός Ισραηλινού στρατιωτικού που είχε σκοτωθεί σε προηγούμενο πόλεμο.

«Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας και η εξασφάλιση μιας σταθερής ειρήνης:

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί. Άλλες χώρες της περιοχής, που διαθέτουν τεράστια πλούτη, θα βοηθήσουν να γίνει αυτό. Και εμείς, οι ΗΠΑ, θα συμμετάσχουμε για να εγγυηθούμε την επιτυχία και τη διατήρηση της ειρήνης».

«Το Ιράν πρέπει να είναι μέρος της λύσης»

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ακόμη και το Ιράν θα πρέπει να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάτι περισσότερο από ειρήνη στη Γάζα»

Ο Τραμπ έκλεισε τη συνέντευξή του με την πεποίθηση ότι η νέα συμφωνία αποτελεί σημείο καμπής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή:

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες, για τις ΗΠΑ. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».